Якубко считает, что игроки сборной России выглядели уставшими в матче со Словакией

Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко считает, что Станиславу Черчесову надо было провести ротацию состава в матче со словаками.

«Мне было тяжело, когда приходилось играть по два матча в неделю, а тут три. Ты просто не успеваешь восстановиться. К примеру, в Англии футболисты привыкли к такому циклу и у них организм работает в другом режиме. Но в России ситуация иная. Так что Черчесов должен был проводить ротацию. Игроки выглядели явно уставшими. Тот же Жирков хоть раз подключился, хоть одну подачу исполнил? Мне кажется, нет. Позиция крайнего защитника сегодня очень важна и нужно было выпускать на его место свежего игрока. Мне кажется, Черчесов чуть-чуть перемудрил» - приводит слова Якубко «РБ-Спорт».

Напомним, что сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2 в третьем туре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре. На голы Милана Шкриньяра и Роберта Мака команда Черчесова ответила забитым мячом Марио Фернандеса.