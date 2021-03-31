Губерниев – о поражении сборной России: Таких матчей будет немало в нашей группе, тоскливо местами

Комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

«В принципе, таких матчей будет немало в нашей группе. Тоскливо местами. Борьба есть. Пенальти без VAR много не будет. Так что надо забивать самим. А много мы не забьём. И нам не забьют. И два пропустить — это много. Один забили, молодцы. Играли во втором тайме не так плохо! Ну и, конечно, на стандартах в обороне по-прежнему не очень!», - приводит «МК-Спорт» слова Губерниева со ссылкой на его аккаунт в Телеграм.

Сборная России занимает второе место в группе H, набрав 6 очков после трех матчей. В следующем туре 1 сентября подопечные Станислава Черчесова примут сборную Хорватии.