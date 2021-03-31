Принято решение допустить во время ЕВРО-2020 на стадион в Санкт-Петербурге 50 процентов зрителей

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин озвучил решение регионального оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы по допуску зрителей на матчи турнира.

«Принято решение о допуске 50% зрителей на стадион в Санкт-Петербурге. До 28 апреля это число может быть увеличено», - приводит слова Сорокина официальный аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге в твиттере.

Напомним, что ЕВРО-2020 примут 12 городов Европы. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, в двух из которых примет участие сборная России, а также один из четвертьфиналов.