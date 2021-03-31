«Урал» хочет продать Эль-Кабира

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что не доволен полузащитником Отманом Эль-Кабиром и будет рад продать его, если клуб получит предложение.

«С удовольствием продали бы Эль-Кабира летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет… Можно даже не опираться на статистику. Видно просто, что человек не играет так, как раньше. Полтора года назад он был звездой, да. Пока не получил травму в Краснодаре. И все. После этого он не вернулся на прежний уровень. Тогда Эль-Кабир был на пике: обыгрывал, бежал, забивал. Тогда его можно было бы продать. Сейчас уже поздно, но мы постараемся, если хоть какое-то предложение будет», - приводит слова Иванова Sport24.ru.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Эль-Кабир провел за «Урал» 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Популярный портал transfermarkt оценивает нидерландского полузащитника в 3 млн евро. Контракт Эль-Кабира с клубам заканчивается летом 2022 года.