Для допуска на матчи ЕВРО-2020 необходимо будет сдать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что для допуска на матчи турнира небоходимо будет пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

«УЕФА при допуске зрителей в большей степени полагается на ПЦР-тестирование, чем на вакцинацию. Потому что, согласно общим принципам, даже вакцинированный может являться носителем», - приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, что 31 марта было принято решение допустить во время ЕВРО-2020 на стадион в Санкт-Петербурге 50% зрителей от общей вместимости.