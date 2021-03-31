Александр Мостовой: Словакия хорошо подготовилась к игре со сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал за счет чего сборная Словакии победила россиян в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

«Не могу сказать, что играли плохо. Другое дело, что мы встретили мотивированного соперника, который хорошо подготовился к игре. У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников. Словаки были самоотверженны, плюс им фартануло. Хотя, при счёте 1:1 преимущество было на нашей стороне, мы даже могли забить ещё», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2 в третьем туре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре. На голы Милана Шкриньяра и Роберта Мака команда Черчесова ответила забитым мячом Марио Фернандеса.