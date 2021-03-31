Газизов опроверг информацию о том, что хотел назначить де Оливейру главным тренером «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий в настоящий момент аналогичную должность в «Уфе», опроверг информацию о том, что планировал заменить Доменико Тедеско бразильским специалистом Вильямом де Оливейра.

«Кто-то пишет, что я хотел назначить Вильяма де Оливейру вместо Тедеско? Давайте смеяться не будем. Это неправда», - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Бразилец закончил свою игровую карьеру в «Уфе» в 2015 году, после чего начал тренерскую карьеру в этом клубе в качестве ассистента главного тренера. В 2019 году де Оливейра перешел работать в санкт-петербургский «Зенит» на аналогичную должность.