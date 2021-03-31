УЕФА предлагал ФИФА ввести в матчах квалификации чемпионата мира систему определения гола

УЕФА, реагируя на незасчитанный гол нападающего португальской сборной Криштиану Роналду с командой Сербии, отметил, что предлагал ФИФА использовать в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года системы VAR и определения взятия ворот, но пандемия коронавируса усложнила этот процесс. Об этом сообщает Reuters.

«Решение об использовании системы определения голов в европейском отборочном турнире принимает ассоциация-организатор матча. Если принимающая ассоциация планирует использовать технологию, она также должна получить письменное согласие от команды гостей», – приводит «Профиль» заявление УЕФА.

Напомним, что гол Роналду был не засчитан в матче второго тура квалификации на чемпионат мира 2022 года между сборными Сербии и Португалии при счете 2:2.