Московский «Спартак» уволил финансового директора клуба Юрия Денисевича.

«Расстаемся по обоюдному согласию. Он пока продолжает работу, передает дела. Никаких претензий ни у кого нет, мы благодарны ему за работу. Никаких заговоров искать не стоит», - приводит слова директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова Sport24.ru

Напомним, что «Спартак» с 44 очками занимает второе место в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.