УЕФА отменил ограничения по допуску болельщиков на матчи с июня

УЕФА отменил ограничения по допуску болельщиков на футбольные матчи под эгидой организации. Решение вступит в силу с июня 2021 года.

В пресс-службе УЕФА отметили, что ограничение в заполняемости трибун на 30% останется в силе до финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Таким образом, болельщики могут посещать матчи чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в двенадцати городах. Решение о количестве зрителей будет определяться только местными властями.

Напомним, что решение о запрете на заполняемость стадионов более чем на 30% было принято в октябре прошлого года из-за пандемии коронавируса.