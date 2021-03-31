Станислав Черчесов: Не понравилось, что не набрали девять очков

«Хотели больше, и могли больше, сами это знаем. Мы соперников изучаем. К Мальте все отнеслись легкомысленно, а мы готовились серьезно.

Не понравилось, что не набрали девять очков, такая возможность у нас была.

Спасибо РПЛ, что сдвинула тур. В противном случае, кроме Зобнина могли еще кого-нибудь не досчитаться. Часто бывает так, что игрок травмируется в последней игре.

К сожалению, не получилось выиграть последний матч», - приводит слова специалиста «Россия 24».

Напомним, сборная России в трех отборочных матчах чемпионата мира 2022 года набрала шесть очков, обыграв команды Мальты и Словении и уступив Словакии.