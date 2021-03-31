УЕФА разрешил Крыховяку сыграть против сборной Англии

УЕФА разрешил польскому полузащитнику Гжегожу Крыховяку принять участие в матче своей национальной команды против сборной Англии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной Польши.

«Крыховяк был одним из двух игроков, у которых в понедельник был положительный результат теста на коронавирус. Персонал команды, зная, что Крыховяк перенес COVID-19 в декабре прошлого года, учитывая высокий уровень наличия антител у футболиста, попросил УЕФА проанализировать дело полузащитника сборной Польши. В то же время во вторник утром игрок прошел еще один ПЦР-тест, результат которого оказался отрицательным.

Проанализировав медицинскую документацию игрока, отправленную в УЕФА, Европейская федерация признала запрос польской стороны обоснованным и разрешила Крыховяку принять участие в отборочном матче против Англии на «Уэмбли», - говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча сборных Англии и Польши начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.

После двух туров квалификации у Англии шесть очков в группе, у Польши - четыре.