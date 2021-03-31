Голубев и Грулев выйдут в стартовом составе молодежной сборной России в матче против Дании

Стали известны стартовые составы матча третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года между молодежными сборными Дании и России.
Дания: Кристенсен, Карстенсен, Нельссон, Бех, Поульсен, Исаксен, Нартей, Линнтсрем, Кофод, Дрейер, Брюн-Ларсен.
Россия: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Дивеев, Голубев, Обляков, Глебов, Грулев, Захарян, Макаров, Чалов.
Встреча пройдет на стадионе «Рохонци» в венгерском Сомбатхее, судить ее будет бригада Маурицио Мариани (Италия).
Для гарантированного выхода в 1/4 турнира россиянам нужна победа с разницей в два мяча.