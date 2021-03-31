Станислав Черчесов - о новичках в сборной: Все должно происходить естественным путем

«Соболев опять свой шанс получил и забил хороший год. Все должно происходить естественным путем, а не искусственно что-то менять и подкручивать.

Тот же Караваев сначала вызывался, не играл, а сейчас стал основным, мы ему спокойно доверяем.

Жемалетдинов первую игру сыграл хорошо, а на вторую его уже эмоционально не хватило», - приводит слова наставника телеканал «Россия-24».

Напомним, после трех матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе Н с шестью очками.

В следующей встрече наша команда примет на своем поле Хорватию. Матч состоится 1 сентября.