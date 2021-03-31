Черчесов рассказал, как на игру сборной России повлияла потеря Зобнина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на игру национальной команды в марте потеря Романа Зобнина.

«Мы не жалуемся, что у нас не было того или иного игрока.Вы назвали Зобнина, но у нас еще и Баринова не было. Когда три матча подряд, то любой игрок определенного высокого уровня всегда важен.

Можно больше делать ротацию, хоть я и не люблю это слово, менять игроков, более свежих выпускать, в тактическом плане что-то менять. Баринов и Зобнин — игроки середины поля, но с разным функционалом. Любой игрок, который делает разницу, всегда важен. Зобнин — важный для нас игрок во всех отношениях», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в марте сборная Россия провела три игры квалификации на чемпионат мира 2022 года, победив Мальту (3:1) и Словению (2:1) и проиграв Словакии (1:2). Команда Черчесова занимает второе место в группе Н, уступая сборной Хорватии по дополнительным показателям.