Болельщики «Спартака» признали Ларссона лучшим игроком марта

Официальный сайт «Спартака» сообщает, что болельщики московского клуба признали Джордана Ларссона лучшим самым полезным игроком марта.

За шведского нападающего проголосовали 38% человек, принявших участие в просе.

Вторую строчку с отставанием в 9% занял форвард сборной России Александр Соболев, который в в марте забил 5 мячей и сделал один голевой пас, став самым результативным игроком РПЛ в нынешнем месяце.

Третье место занял вратарь Александр Максименко с 19% голосов.

Напомним, что «Спартак» 7 марта разгромил дома «Краснодар» со счетом 6:1, 13 марта обыграл в гостях «Динамо» 2:1, а 18 марта одержал еще одну крупную победу в домашней игре против «Урала» – 5:1.