Джордан Ларссон: Давайте вместе продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву – где ему и место

Шведский нападающий Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков «Спартака», признавших его лучшим игроком команды в марте.

«Привет, красно-белая семья! Спасибо за то, что признали меня лучшим игроком месяца, –цитирует Ларссона пресс-служба московского клуба. – В марте многое получилось у меня лично, но это было бы невозможно без команды и без вашей поддержки! Вы всегда рядом, что бы ни случилось. И это значит даже больше, чем вы думаете! Давайте вместе продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву – где ему и место. Вперед, «Спартак»!»

Ларссон, в трех мартовских матчах забивший четыре мяча и сделавший одну голевую передачу, в опросе обошел Александра Соболева и Александра Максименко.

Всего в нынешнем сезоне на счету шведа 12 голов и 5 ассистов в 22 играх РПЛ.