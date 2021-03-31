Раймон Доменек: Гризманн перестал быть бойцом, когда ушел из «Атлетико» и «Барселону»

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек раскритиковал французских футболистов «Барселоны» Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

«Я не вижу того Гризманна, которого знал раньше ни в «Барселоне», ни в матчах за сборную Франции, – цитирует Доменека El Mundo Deportivo. – Я его просто не узнаю. Когда он перешел в «Барселону», что-то с ним произошло. Это уже не тот боец, каким он был в «Атлетико».

Что касается Дембеле, то он не думает, как звезда. У него нет такого характера как у Месси или у Криштиану Роналду, которые постоянно хотят побеждать и завить голы. Тем не менее, я бы не стал продавать Дембеле, поскольку он все еще может стать отличным футболистов. У него есть все необходимые качества, ведь он очень быстр и хорошо играет обеими ногами».

В нынешнем сезоне Гризманн забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач в 40 матчах за «Барселону». У Дембеле 35 игр, девять голов и четыре ассиста.