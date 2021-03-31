Станислав Черчесов: Даже когда Дзюба не играет ярко, он играет полезно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Артема Дзюбы в трех стартовых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Дзюба был в хорошем состоянии, – отметил Черчесов в интервью для телеканала «Россия 24». – Врать не буду, цифры я пока не смотрел, но когда результат отрицательный, кажется, что никто ничего не делал. Но Дзюба выиграл 50 процентов борьбы, создавал моменты для своих партнеров. Можно играть не ярко, но полезно. Даже когда он не играет ярко, он играет полезно. Другое дело, что три игры подряд это делать сложно».

В первом туре квалификации ЧМ-2022 Дзюба забил в гостях Мальте (3:1 в пользу сборной России), затем сделал дубль в домашней игре против Словении (2:1), но во вчерашнем выездном матче против команды Словакии не смог отметиться результативными действиями, и команда Черчесова уступила 1:2.