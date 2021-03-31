Клубы АПЛ за год выплатили агентам 272 миллиона фунтов

Английская Футбольная ассоциация опубликовала данные о том, сколько денег клубы АПЛ заплатили агентам, оформляя трансферы.

Отчет был составлен за срок с 1 февраля прошлого года по 1 февраля нынешнего.

В сумме клубы, выступающие в чемпионате Англии, выплатили агентам 272 миллиона 220 тысячи и 223 фунта стерлингов.

Больше всех потратил на эти услуги «Челси» (35 миллионов 247 тысяч и 822). Второе место занял «Манчестер Сити» (30 174 615), а третье – «Манчестер Юнайтед» (29 801 555).

Меньше остальных клубов АПЛ на агентские выплаты потратился «Вест Бромвич» (4 222 059).