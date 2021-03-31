Хуан Куадрадо: Я не верил что Роналду может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о совместной работе с нападающим Криштиану Роналду.

«Криштиану большой профессионал. Можно учиться, работая с ним. Я не верил, что Роналду может перейти в «Ювентус». Теперь я счастлив, что он часть туринской команды. Я носил футболку с седьмым номером до его приезда, но отдал его без проблем», — цитирует футболиста Football Italia.

В текущем сезоне Роналду провел 34 матча, в которых забил тридцать голов и сделал четыре результативные передачи.