Молодежная сборная России уступает Дании в два мяча после первого тайма в ключевом матче на Евро

В заключительном туре групповой стадии молодежного чемпионата Европы (U-21) команда России уступает сборной Дании со счетом 0:2.

Игра проходит в венгерском Сомбатхее.

В начале встречи россияне пропустили два мяча с интервалом в минуту. На 10-й счет открыл Якоб Бруун Ларсен, а на 11-й ворота Александра Максименко поразил Андерс Дрейер.

В параллельной встрече Франция выигрывает у Исландии 2:0.

По состоянию на данный момент Дания лидирует в группе C с девятью очками. Франция с шестью очками занимает второе место. Россия – третья, имея три очка, а Исландия – четвертая с нулем.