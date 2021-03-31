Главный тренер «Эмполи» может возглавить «Наполи»

Главный тренер «Эмполи» Алессио Дионизи может сменить Дженнаро Гаттузо в «Наполи».

Как сообщает Sport Mediaset, 40-летний специалист является одним из кандидатов на пост наставника неаполитанцев. Гаттузо с высокой долей вероятности покинет клуб и может стать тренером «Фиорентины».

Также «Наполи» могут возглавить Винченцо Итальяно, Иван Юрич, Массимилиано Аллегри или Лучано Спаллетти.

На данный момент клуб занимает пятое место в таблице Серии А. «Наполи» набрал 53 очка после 27 игр.