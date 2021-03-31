Армения обыграла Румынию

На 56-й минуте счет открыл нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян с передачи полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.

Гости отыгрались через шесть минут: отличился полузащитник Александру Чикылдэу. Он же на 72-й минуте оформил дубль.

На 78-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий румынской команды Георге Пушкаш.

В оставшееся до финального свистка время хозяева успели не только отыграться, но и вырвать победу: на 87-й минуте Вараздат Ароян сравнял счет, а через две минуты Тигран Барсегян принес армянам победу, реализовав пенальти.

Таким образом, Армения в трех матчах набрала девять очков и возглавила группу J.