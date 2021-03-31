Португалия победила Швейцарию в матче молодежного ЧЕ и вышла в плей-офф с первого места

В третьем туре группы D молодежного чемпионата Европы сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0.

В начале матча отличился защитник Диогу Кейруш. На 60-й минуте Франсиску Тринкан увеличил преимущество португальцев. Еще через пять минут Шику Консейсау поставил точку в матче.

Португалия завершила групповой этап с 9 очками и вышла в плей-офф с первого места в группе и сыграет в четвертьфинале с Италией. Швейцария заняла третью строчку, набрав 3 очка.

Молодежный чемпионат Европы

Группа D.