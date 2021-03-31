Хорватия уступила Англии на молодежном ЧЕ, но вышла в четвертьфинал

В матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная Англии переиграла команду Хорватии со счетом 2:1.

На 12-й минуте англичанин Эберечи Эзе открыл счет. В концовке второго тайма Кертис Джонс увеличил преимущество. На 91-й минут Домагой Брадарич сократил отставание, и как оказалось вывел хорватов в плей-офф турнира.

Три команды в группе D набрали по 3 очка, но по дополнительным показателям Хорватия поднялась на второе место. В четвертьфинале команда сыграет с Испанией.

Молодежный чемпионат Европы (U-21)

Группа D