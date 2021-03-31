Данил Глебов: Плохо действовали один в один, зазоры оставляли постоянно

Полузащитник молодежной сборной России Данил Глебов прокомментировал поражение от команды Дании с результатом 0:3.

«Игра соперника была ожидаема, – заявил Глебов в эфире телеканала «Матч Премьер». – Мы плохо действовали один в один, зазоры оставляли постоянно. Поэтому и проблемы были на поле. Наше поражение? Даже не знаю, что сказать об этом. Мы дали сопернику пространство и время. Если бы действовали плотнее, то ситуация была бы совершенно иной».

Российская команда, набрав три очка в трех матчах, заняла третье место в группе C и завершила выступление на турнире. В четвертьфинал вышли Дания и Франция.