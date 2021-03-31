ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 79' Испания 3 Косово 1
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 81' Литва 0 Италия 1 П1 42.0 Х 17.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 82' Украина 1 Казахстан 1 П1 2.08 Х 1.95 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Сан-Марино 0 Албания 1 П1 42.0 Х 26.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Англия 1 Польша 1 П1 2.75 Х 1.65 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Австрия 0 Дания 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Лихтенштейн 0 Исландия 2
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Андорра 0 Венгрия 3
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Молдавия 1 Израиль 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Германия 1 Северная Макед 1 П1 1.90 Х 2.15 П2 17.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 81' Греция 1 Грузия 1 П1 1.08 Х 10.0 П2 34.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 80' Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 3.30 Х 1.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 80' Босния и Герце 0 Франция 1 П1 35.0 Х 12.0 П2 1.06
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Шотландия 4 Фарерские остр 0
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 77' Швейцария 2 Финляндия 2 П1 2.75 Х 1.65 П2 9.60
31 марта 21:41
автор: Александр Шульгин

Леонид Федун - о поражении молодежной сборной: Футбол требует реформ

Владелец московского «Спартака» прокомментировал итоги молодежного чемпионата Европы для сборной России.

«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.

Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», — цитирует Федуна «Sport24.ru».

Напомним, в заключительном туре группового этапа россияне уступили датчанам со счетом 0:3 и заняли третье место в группе, не дающее права участия в плей-офф турнира.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Смирнова и Сорина выиграли командный спринт на ЧР"Каролина" уступила "Чикаго", Свечников забросил десятую шайбуАлександра Трусова опубликовала трогательный пост в соцсетиГуберниев поддержал дисквалификацию БольшуноваТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоВ Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика