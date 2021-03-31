Дмитрий Губерниев: Карета превратилась в тыкву

«Любовная лодка разбилась о быт. Много амбиций, мало амуниции. Хотели как лучше, получилось как всегда. Пропустили два быстрых гола. Мало, что получалось. Команда рассыпалась. К сожалению, мы проиграли и заканчиваем выступление. Очередное разочарование в российском футболе. Я надеялся, что это будет если не золотая, то серебряная карета. Но она превратилась в тыкву», — приводит слова Губерниева телеканал «Матч-ТВ».

Напомним, российские футболисты заняли третье место в своей группе и не вышли в плей-офф турнира.