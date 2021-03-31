«Зенит» в 2020 году выплатил агентам более 8 миллионов евро

Общая сумма вознаграждений посредникам в 2020 году в целом футбольными клубами составила: 534 483 101,33 руб., 543 500 дол. США, 26 919 628,39 евро, из которых:

Официальный сайт РФС опубликовал сведения о сумме вознаграждений, которую выплатили российские клубы в 2020 году агентам при оформлении трансферов.

4. «Спартак» – 390 000 дол. США, 4 176 166 евро.

5. «Динамо» (Москва) – 4 225 413 евро, 8 000 000 руб.

6. ЦСКА – 3 035 561,93 евро.

7. «Ростов» – 1 159 227,16 евро.

8. «Краснодар» – 23 604 360,86 руб., 722 500 евро, 153 500 дол. США.

9. «Ахмат» – 430 686 евро.

10. «Оренбург» – 325 000 евро.

11. «Крылья Советов» – 157 000 евро.

12. «Торпедо» – 2 488 560 руб.

13. «Кубань» – 13.430,3 евро.

При этом общая сумма вознаграждений посредникам, выплаченная в 2020 году клубами и футболистами, составила: 644 452 239,33 руб., 543 500 дол. США, 26 919 628,39 евро.

При этом ряд клубов информацию о сотрудничестве с посредниками РФС не предоставил.

Это были:

РПЛ: «Тамбов».

ФНЛ: «Алания», «Велес», «Волгарь», «Акрон», «Чертаново».

ПФЛ: «Махачкала», «Звезда», «Волна».

На очередном заседании Комиссии по работе с посредниками будет рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении этих клубов.