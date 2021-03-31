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ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Литва 0 Италия 1 П1 42.0 Х 17.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Сан-Марино 0 Албания 1 П1 42.0 Х 26.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Англия 1 Польша 1 П1 2.75 Х 1.65 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Австрия 0 Дания 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Лихтенштейн 0 Исландия 2
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Андорра 0 Венгрия 3
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Молдавия 1 Израиль 4
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Германия 1 Северная Макед 1 П1 1.90 Х 2.15 П2 17.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 76' Греция 0 Грузия 0 П1 1.08 Х 10.0 П2 34.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 3.30 Х 1.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 75' Босния и Герце 0 Франция 1 П1 35.0 Х 12.0 П2 1.06
ЧМ-2022 - Европа 2-й тайм, 77' Шотландия 4 Фарерские остр 0
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 77' Швейцария 2 Финляндия 2 П1 2.75 Х 1.65 П2 9.60
31 марта 22:21
автор: Александр Шульгин

Чорлука покинет «Локомотив» по окончании сезона

Хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука объявил, что завершит выступления за клуб.

Об этом игрок написал на своей странице в Instagram, поблагодарив тренеров, партнеров по команде и болельщиков.

«Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти. Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей — тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно».

Напомним, Чорлука выступает за «железнодорожников» с 2012 года.

За это время 35-летний хорват провел за москвичей 234 матча, в которых забил девять мячей и сделал восемь результативных передач.

В составе красно-зеленых защитник становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и Суперкубок.

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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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