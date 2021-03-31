Определилась сетка плей-офф молодежного чемпионата Европы

На молодежном чемпионате Европы (U-21) завершился групповой этап.
Определились все восемь четвертьфиналистов и сетка плей-офф.
1/4 финала
31 мая
1. Нидерланды – Франция (Будапешт)
На молодежном чемпионате Европы (U-21) завершился групповой этап.
Определились все восемь четвертьфиналистов и сетка плей-офф.
1/4 финала
31 мая
1. Нидерланды – Франция (Будапешт)
2. Дания – Германия (Секешфехервар)
3. Испания – Хорватия (Марибор)
4. Португалия – Италия (Любляна)
1/2 финала
3 июня
Нидерланды/Франция – Дания/Германия (Секешфехервар)
Испания/Хорватия – Португалия/Италия (Марибор)
Финал пройдет 6 июня в Любляне.
Напомним, что сборная России не смогла преодолеть барьер группового этапа, финишировав на третьем месте в группе C позади Дании и Франции.