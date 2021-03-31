В РФС выразили разочарование по поводу неудачи молодежной сборной России на чемпионате Европы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал результат молодежной сборной России на чемпионате Европы (U-21).

Напомним, что российская команда стартовала с крупной победы над Исландией (4:1), но затем проиграла Франции (0:2) и Дании (0:3).

«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды, – отметил Алаев в интервью ТАСС. – Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжелую группу. Впервые за долгое время «молодежка» укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм

Но матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось. Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счет чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом».

Сборная России заняла третье место в группе C. В четвертьфинал пробились команды Дании и Франции.