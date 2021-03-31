Германия уступила Северной Македонии, Исландия одержала первую победу

После третьего тура в группе J сложилась удивительная ситуация: лидирует сборная Армении, набравшая девять очков в трех матчах. Немцы с Северной Македонией делят второе и третье места, Исландия и Румыния - четвертое и пятое. Лихтенштейн на последней строчке без набранных очков.

В четвертом туре Армения отправится в Северную Македонию, Германия - в Лихтенштейн, а Румыния - к Исландии.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года

Группа J. 3-й тур.

Сборная Германии - сборная Северной Македонии - 1:2 (0:1)