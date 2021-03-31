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31 марта 23:39
автор: Виктор Шарафудинов

Испания обыграла Косово. Гол Кварацхелии спас сборную Грузии от поражения в гостях у Греции

В группе B европейского отборочного турнира ЧМ-2022 выступает также команда Швеции.

В третьем туре европейской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Испании дома обыграла команду Косова со счетом 3:1.

На 34-й минуте счет в игре, которая проходила в Севилье, открыл полузащитник хозяев Дани Ольмо, а на 36-й Ферран Торрес увеличил перевес испанцев.

На 70-й хавбек косоваров Бесар Халими сократил отставание гостей, однако гол Жерара Морено на 75-й обезопасил победу команды Луиса Энрике.

В параллельной встрече сборные Греции и Грузии сыграли вничью 1:1 в Салониках.

На 76-й минуте чемпионы Европы 2004 года вышли вперед благодаря автоголу полузащитника грузин Отара Какабадзе, но уже на 78-й Хвича Кварацхелия, который выступает за казанский «Рубин» восстановил равновесие.

Испания лидирует в группе B, набрав семь очков в трех встречах. У Швеции шесть очков после двух игр, у Греция набрала два очка в двух встречах. У команды Грузии одно очко после трех встреч, а у Косово – ни одного в результате двух поражений.

2 сентября состоятся матчи Грузия – Косово и Швеция – Испания.

Чемпионат мира 2022

Отборочный турнир. Европа

Группа B

Испания – Косово – 3:1 (2:0)

Голы: Ольмо, 34, Ферран Торрес, 36, Морено, 75 – Халими, 70.

Греция – Грузия – 1:1 (0:0)

Голы: Какабадзе, 76 (автогол) – Кварацхелия, 78.

источник: «Советский спорт»
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