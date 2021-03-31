Испания обыграла Косово. Гол Кварацхелии спас сборную Грузии от поражения в гостях у Греции

В третьем туре европейской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Испании дома обыграла команду Косова со счетом 3:1.

На 34-й минуте счет в игре, которая проходила в Севилье, открыл полузащитник хозяев Дани Ольмо, а на 36-й Ферран Торрес увеличил перевес испанцев.

На 70-й хавбек косоваров Бесар Халими сократил отставание гостей, однако гол Жерара Морено на 75-й обезопасил победу команды Луиса Энрике.

В параллельной встрече сборные Греции и Грузии сыграли вничью 1:1 в Салониках.

На 76-й минуте чемпионы Европы 2004 года вышли вперед благодаря автоголу полузащитника грузин Отара Какабадзе, но уже на 78-й Хвича Кварацхелия, который выступает за казанский «Рубин» восстановил равновесие.