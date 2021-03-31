Команда Дании в гостях разгромила сборную Австрии, а Израиль – Молдавию

В третьем туре европейской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Австрии дома уступила команде Дании с результатом 0:4.

В составе датчан дубль оформил Андреас Сков Ольсен, отличившись на 58-й и 74-й минутах, а также авторами голов стали Пьер Хейбьерг (на 63-й) и Йоаким Мехле (на 67-й).

В параллельных встречах Шотландия дома разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:0, а команда Молдавии на своем поле уступила сборной Израиля 1:4.

В Кишиневе на 29-й минуте счет открыл полузащитник хозяев и ФК «Тамбов» Кэтэлин Карп, однако израильтяне в итоге добились крупной волевой победы. В конце первого тайма (45+2) Эран Захави восстановил равновесие, а после перерыва отличились Манор Соломон (57), Мунас Даббур (64) и бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо (77).

Молдаване с 50-й минуты играли вдесятером, когда был удален нападающий Ион Николаеску.