Поздний гол Магуайра принес сборной Англии победу над Польшей

В третьем туре европейской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Англии на своем поле обыграла команду Польши с результатом 2:1.

На 19-й минуте Гарри Кейн вывел англичан вперед, реализовав пенальти, но на 58-й поляки отыгрались стараниями Якуба Модера.

Тем не менее, победу английской сборной принес Гарри Магуайр. Защитник «Манчестер Юнайтед» нанес точный удар с лета после подачи углового и скидки Джона Стоунза.

В стартовом составе поляков вышли футболисты «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус. Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк на 76-й минуте заменил Кшиштофа Пентека.

В параллельных встречах команда Сан-Марино дома уступила Албании 0:2, а сборная Андорры проиграла на своем поле Венгрии 0:3.