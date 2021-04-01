Андрей Канчельскис: Детский сад – так в футбол играть на чемпионате Европы нельзя

Андрей Канчельскис, в прошлом выступавший за сборную России, «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентину», прокомментировал неудачу российской «молодежки» на чемпионате Европы.

В группе C команда Михаила Галактионова заняла лишь третье место, не попав в четвертьфинал. В решающем матче россияне уступили сборной Дании 0:3.

«По итогам выступления хочу спросить, кто назвал их самой перспективной молодежной сборной России в истории? Играл детский сад – так в футбол играть на чемпионате Европы нельзя, - рассказал Канчельскис в интервью ТАСС. – Вроде бы играют в РПЛ, но так бездарно – просто смешно. И теперь я хочу послушать этих экспертов, называвших эту команду великой, великая была у нас молодежь в 1990-м.

Ребят жалко, есть хорошие и неплохие, они бились, старались, но их слишком возвысили. Надо же сперва добиться результата, а потом говорить что угодно. Мы в 1990-м не говорили, что будем чемпионами, когда ехали на турнир».

В 1990-м году Канчельскис выиграл молодежный чемпионат Европы в составе команды СССР.