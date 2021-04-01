Роберто Манчини: Был бы рад побеждать так в каждом матче. Литовцы отлично оборонялись

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Индиана Пэйсер 0 Майами Хит 0 П1 1.98 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Портленд Трэйл 0 П1 3.60 П2 1.31
Аргентина - Примера 02:15 Велес Сарсфилд 0 Банфилд 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Баффало Сэйбрз 0 Филадельфия Фл 0 П1 3.80 Х 4.50 П2 1.77
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бруклин Нетс 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.12 П2 6.70
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Виннипег Джетс 0 Торонто Мэйпл 0 П1 2.85 Х 4.20 П2 2.14
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Даллас Маверик 0 П1 1.76 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.30 П2 1.64
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Юта Джаз 0 П1 2.90 П2 1.44
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Оклахома-Сити 0 Торонто Рэптор 0 П1 3.50 П2 1.33
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.72 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Лос-Анджелес К 0 П1 1.73 Х 4.40 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.33 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Милуоки Бакс 0 П1 3.90 П2 1.27
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Ванкувер Кэнак 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.60 Х 4.10 П2 2.36
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Миннесота Уайл 0 П1 3.10 Х 4.30 П2 2.02
Испания - Сегунда 18:00 Эспаньол 0 Фуэнлабрада 0 П1 1.60 Х 3.60 П2 6.90
Испания - Сегунда 20:00 Мальорка 0 Леганес 0 П1 2.27 Х 3.00 П2 3.70
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 20:00 Ратиофарм Ульм 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 21:30 Людвигсбург 0 Миттельдойчер 0
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Луго 0 П1 2.16 Х 3.10 П2 3.80
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Картахена 0 П1 2.35 Х 2.85 П2 3.70
01 апреля 00:48
автор: Виктор Шарафудинов

Роберто Манчини: Был бы рад побеждать так в каждом матче. Литовцы отлично оборонялись

«Скуадра Адзурра» лидирует в группе C отборочного турнира ЧМ-2022, набрав девять очков.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022 года против команды Литвы.

«На этом уровне все игры сложные, и этот матч – не исключение, – цитирует Манчини официальный сайт УЕФА. – В первом тайме литовцы отлично оборонялись, лишали нас пространства. Моментов у нас было немного. До перерыва действовали чуть медленно. Во втором тайме ускорились, и пошли моменты. 2:0 – хороший результат. Был бы рад побеждать так в каждом матче».

Итальянцы оба своих мяча забили во втором тайме. На 47-й минуте отличился Стефано Сенси, а в концовке (90+5) Чиро Иммобиле реализовал пенальти.

источник: UEFA (УЕФА)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стал известен состав российской сборной на командный ЧМ"Каролина" уступила "Чикаго", Свечников забросил десятую шайбуАндрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в МайамиВ Сети появились новые откровенные фото ТуктамышевойТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика