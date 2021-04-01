Роберто Манчини: Был бы рад побеждать так в каждом матче. Литовцы отлично оборонялись

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022 года против команды Литвы.

«На этом уровне все игры сложные, и этот матч – не исключение, – цитирует Манчини официальный сайт УЕФА. – В первом тайме литовцы отлично оборонялись, лишали нас пространства. Моментов у нас было немного. До перерыва действовали чуть медленно. Во втором тайме ускорились, и пошли моменты. 2:0 – хороший результат. Был бы рад побеждать так в каждом матче».

Итальянцы оба своих мяча забили во втором тайме. На 47-й минуте отличился Стефано Сенси, а в концовке (90+5) Чиро Иммобиле реализовал пенальти.