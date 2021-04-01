Серж Гнабри: Мы доминировали на поле

«Мы не реализовали свои моменты. Соперник усложнил нам жизнь, но мы всё равно верили, что сможем забить ещё. Мы доминировали на поле. Сборной Германии нужно добиваться лучших результатов, но я не беспокоюсь насчёт Евро. Турнир ещё не начался, у нас ещё время поработать над своей игрой. Мы были фаворитами матча с Северной Македонией и создали много моментов. Разочарованы, что ушли ни с чем», — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе J, где выступает Германия, после трех туров лидирует сборная Армении, не потерявшая в первых трех встречах ни одного очка.

Немцы откатились на третью строчку.