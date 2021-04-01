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НХЛ - регулярный чемпионат не начался Баффало Сэйбрз 0 Филадельфия Фл 0 П1 3.50 Х 4.50 П2 1.74
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01 апреля 00:59
автор: Александр Шульгин

Данил Круговой: Не считаю, что я проиграл конкуренцию

Полузащитник молодежной сборной России Данил Круговой подвел итоги выступлению команды на молодежном Евро.

«Причина, по которой я не сыграл ни минуты на молодёжном Евро — 2021 мне неизвестна, все вопросы к главному тренеру. Да, я считаю что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы её не выполнили. С большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может, это профессиональный спорт. Вопрос о конкуренции. Не считаю, что я её проиграл.

Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе — коллективная ответственность вне зависимости от обстоятельств. Евро-2021 был последним циклом этого созыва молодёжной сборной. Рад был быть частью этой команды. Эту страницу жизни мы перевернули, двигаемся дальше», — написал Круговой на своей странице в Instagram.

Напомним, сборная России уступила команде Дании в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы со счетом 0:3 и не вышла в плей-офф турнира.

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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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