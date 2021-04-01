Данил Круговой: Не считаю, что я проиграл конкуренцию

«Причина, по которой я не сыграл ни минуты на молодёжном Евро — 2021 мне неизвестна, все вопросы к главному тренеру. Да, я считаю что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы её не выполнили. С большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может, это профессиональный спорт. Вопрос о конкуренции. Не считаю, что я её проиграл.

Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе — коллективная ответственность вне зависимости от обстоятельств. Евро-2021 был последним циклом этого созыва молодёжной сборной. Рад был быть частью этой команды. Эту страницу жизни мы перевернули, двигаемся дальше», — написал Круговой на своей странице в Instagram.

Напомним, сборная России уступила команде Дании в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы со счетом 0:3 и не вышла в плей-офф турнира.