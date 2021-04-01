Илкай Гюндоган: Я не знаю, как объяснить поражение от Северной Македонии

Полузащитник немецкой национальной команды Илкай Гюндоган прокомментировал поражение в домашней встрече против команды Северной Македонии.

«Я не знаю, как объяснить это поражение, – цитирует Гюндогана официальный сайт УЕФА. – Это действительно нелегко. Мы знали, что мы не можем допустить недооценку соперника, и я не думаю, что мы отнеслись к ним неуважительно. Просто мы были сегодня недостаточно хороши. Нужно лучше действовать у чужих ворот, иначе ты оставляешь шанс оппоненту».

Немцы уступили македонцам в Дуйсбурге со счетом 1:2.

В группе J лидирует сборная Армении, набрав девять очков. У Северной Македонии и Германии – по шесть.