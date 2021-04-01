Андрей Шевченко: Комментировать нечего. Когда ты не используешь свои моменты, тебя могут наказать

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничейный результат в домашней игре против команды Казахстана.

«Комментировать нечего, – цитирует Шевченко Sport.ua – Когда ты не используешь свои моменты, тебя могут наказать. Сегодня так и произошло. К сожалению, нас в последнее время постоянно наказывают. А мы создаем по 8–10 моментов, но не реализовываем их. Но я знаю, в каком направлении нам двигаться. Ответственность же за негативные результаты матчах с Финляндией и Казахстаном я беру на себя.

Надо реализовывать моменты. Мы создали достаточно, чтобы еще в первом тайме «закрыть» этот матч. Это не отговорки. Это факты. Мы допускаем ошибки, которых раньше не допускали. С командой на эту тему я разговаривал после матча с Финляндией. Для проведения детального анализа мне нужно немного времени. Да, мы усложнили себе ситуацию в группе, но еще ничего не потеряно – раз не взяли очки дома, будем бороться за них в гостевых матчах».

На старте квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Украины трижды сыграла вничью с одинаковым результатом 1:1 – в гостях с командой Франции, а также дома против сборных Финляндии и Казахстана.