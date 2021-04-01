Игорь Шалимов: Ошибка Голубева, но и, на мой взгляд, грубейшая ошибка Максименко

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Игорь Шалимов разобрал первый пропущенный мяч в игре молодежной команды России против команды Дании.

«Вот мы говорим, что переход должен быть от молодежной сборной в первую команду, – рассказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ». – То, что мы увидели в «молодежке», – у нас крайних защитников на самом деле нет.

Здесь ошибка Голубева, но и, на мой взгляд, грубейшая ошибка Максименко. Я вот два слова скажу. Вратари везде – в сборных, в клубах – придумывают какой-то свой мир, свою историю. Они живут своей жизнью. Я согласен, когда это касается сэйвов, когда ты на линии играешь, на выходах, когда высокие передачи идут. Вот это вот вопрос главного тренера.

Сколько я работал и разговаривал с тренерами по вратарям, они на вопрос «когда должен вратарь выходить из ворот» говорят все время: «Если уверен на 100%, то ты должен выходить». Это вообще не ответ.

Вот на мой взгляд, игрок сборной Дании в одно касание сильно пробить не мог. Если бы он делал еще касание, защитник накрывал бы его. Поэтому Максименко должен был оставаться в рамке и контролировать удар.