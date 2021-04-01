Йоахим Лев: Огромное разочарование. Сейчас трудно что-либо анализировать

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал оценку домашнему поражению своей команды в игре против команды Северной Македонии.

Немцы уступили в Дуйсбурге с результатом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Огромное разочарование, – цитирует Лева Kicker. – Сейчас трудно что-либо анализировать. В наших действиях сегодня сказывалась усталость. У нас не было свежести.

Обидно, что при счете 1:1 Тимо Вернер не попал в пустые ворота. Обычно он забивает в таких ситуациях.

Кто виноват в том, что мы пропустили второй мяч? Мы все виноваты».