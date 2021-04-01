«Бавария» готова предложить контракт Сону

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хен-Мин может стать игроком «Баварии» в летнее межсезонье.

По информации Football Insider, немецкий клуб пристально следит за ситуацией вокруг переговоров о продлении контракта между 28-летним южнокорейцем и лондонцами.

Отмечается, что руководство «шпор» предложило форварду пятилетнее соглашение с зарплатой более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Пока футболист не дал свое согласие и обдумывается потенциальную сделку.

В случае отказа мюнхенцы постараются подписать игрока, предоставив ему контракт на улучшенных условиях.

Сон выступает за «Тоттенхэм» с августа 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матче, забил 18 голов и отдал 16 ассистов. Его контрактные обязательства перед клубом истекают летом 2023-го.