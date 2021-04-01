«Манчестер Сити» рассматривает трех игроков на замену Фернандиньо

Руководство «Манчестер Сити» определилось с кандидатами на усилении средней линии в летнее трансферное окно.

Как сообщает A Bola, английскому клубу интересно подписание одного из следующих игроков – Дениса Закарии («Боруссия Менхенгладбах»), Сандера Берге («Шеффилд Юнайтед») и Жоао Палинья («Спортинг»).

Напомним, что будущим летом клуб из Манчестера должен покинуть Фернандиньо – 35-летний бразилец пока не может договориться с руководством «горожан» о продлении контракта, рассчитанного до 30 июня 2021 года.

Вероятнее всего, футболист уйдет из команды в статусе свободного агента, либо завершит свою игровую карьеру и станет одним из ассистентов в тренерском штабе Гвардиолы.

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с июля 2013 года. В общей сложности он принял участие в 340 матчах, забил 24 гола и отдал 28 ассистов.