Агент Чорлуки: У Ведрана есть интересные варианты в РПЛ

Степан Левин, агент защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, допустил переход игрока в другой клуб РПЛ.

«Ведран обдумает своё будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет», – цитирует агента «Чемпионат».

Напомним, 35-летний хорват выступает за красно-зеленых с 2012 года. Ранее он заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

К слову, в составе «Локо» футболист отыграл 234 матча и стал чемпионом страны в 2018 году.