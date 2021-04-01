Васкес отклонил окончательное предложение «Реала» о продлении контракта

Фланговый нападающий «Реала» Лукас Васкеc, по всей вероятности, покинет состав мадридского клуба по окончании текущего сезона.

По информации ABC, руководство «сливочных» предлагало 29-летнему испанцу продлить действующий контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года, однако игрок снова отказался от предложения мадридцев.

Отмечается, что футболист продолжит карьеру либо в «Арсенале», либо в «Баварии». Пока мюнхенская команда является фаворитом в борьбе за подписание игрока.

Васкес выступает за «Реал» с лета 2015 года. В общей сложности он принял участие в 237 матчей, забил 26 голов и отдал 53 ассиста. Вместе с клубом он стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также два раза выигрывал чемпионат Испании.