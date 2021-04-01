Кейн побил рекорд Лэмпарда по количеству голов с пенальти в составе сборной Англии

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн стал автором уникального достижения в истории национальной команды.

Во вчерашней игре с Польшей (2:1) в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года 27-летний форвард реализовал 11-метровый удар на 19-й минуте игры. Таким образом, игрок забил свой десятый гол с пенальти в составе «трех львов» и установил новый рекорд.

Ранее больше всего голов с 11-метровой отметки за сборную Англии забивал экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард (9 голов).

В общей сложности Кейн отличился 33 забитыми мячами в 52 встречах за национальную команду.

В трех туров отбора к ЧМ-2022 подопечные Гарета Саутгейта одержали три победы и занимают первое место в турнирной таблице группы I.